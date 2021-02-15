شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: أحب أغانى المهرجانات وعلاقتى بالراحلة وردة علاقة الأم ببنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة أصالة أثناء استضافتها فى الجزء الثانى من حلقتها برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة ويذاع على قناة on، إنها من محبى أغانى المهرجانات والأغانى الشعبية وتحب أن تسمع حكيم وبوسى وأمينة، وقامت خلال اللقاء بغناء مهرجان بنت الجيران لشاكوش وعمرو كمال.

وأكدت النجمة أصالة أن علاقتها بالسوشيال ميديا قوية، وقالت أحب متابعة السوشيال ميديا خاصة تويتر فأنا أستطيع أن أعبر بشكل جيد على تويتر لأنه محكوم بأحرف معينة الأمر الذى يجعلنى فى تحدٍ للتعبير عما بداخلى بكلمات محدودة، وكذلك أحب الإنستجرام وألجأ له عندما أريد التعبير باستفاضة، كما أننى أقوم بالرد على المتابعين بنفسي.

وعن علاقتها بالفنانة الراحلة وردة، قالت: علاقتنا كانت مثل علاقة الأم وبنتها، فهى عاملتنى من أول لقاء مثل ابنتها وكانت كريمة معى بشكل كبير كانت تحبنى وتحب حديثى، وكانت تحب أن أغنى لها بعض الأغانى مثل "على عينى" و"ده كان" فأنا أعتبر ورداوية بشكل كبير.

كانت آخر ألبومات النجمة السورية أصالة نصرى البوم "لا تستسلم"، والتى قدمته باللهجة الخليجية حيث ضم 20 أغنية وهم، "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.