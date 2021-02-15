شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول صورة للنجم شريف منير من كواليس فيلم "السرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم شريف منير صورة له من كواليس فيلم "السرب"، والذى تم طرح البرومو الدعائى الأول له خلال الساعات الماضية، وكتب كاشفا عن شخصيته خلال أحداث الفيلم: "قريبا.. الفريق شريف المصري في "السرب".

وكان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" البرومو الرسمي لفيلم "السرب" وكتب في تعليقه عليه: "عملنا الاختيار وخافوا منه، قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، السرب قريبًا في دور العرض".

وتابع: "هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وصور "السقا" عددًا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوي، ويشارك في بطولة العمل آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.

وقامت شركة سينرجي بإنتاج فيلم "السرب"، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، حيث انضم شريف منير، ومحمود عبد المغني مؤخرًا لقائمة ضيوف شرف الفيلم.