شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على نمبر 2 للفيشاوى.. محمد رمضان فى أحدث ظهور: عملت بيكوا شو رقم 1 مش 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المطرب محمد رمضان لم ينتظر طويلاً للرد على أغنية نمبر 2 للفنان أحمد الفيشاوى، فمن خلال أحدث فيديو ظهر من خلاله عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام" بجانب فتاتين، جاء على أنغام إحدى أغنياته التى يقول فيها: عملت بيكوا شو اسيبكوا لا 2 رقم 1 مش 2، وذلك بعد ساعات من طرح أحمد الفيشاوى أغنية "نمبر 2".



صورة من فيديو محمد رمضان

وكان النجم أحمد الفيشاوي، قد طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "نمبر 2"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، وقام بغنائها على طريقة الراب، وظهر في الكليب مطرب المهرجانات حمو بيكا "موديل" دون غناء، والأغنية من كلمات "تى"، وتوزيع وزة.



محمد رمضان

وتتناول الأغنية مفردات خفيفة، بالإضافة إلى قصة الرقم الثانى فى الحياة بشكل عام، حيث تعد الأغنية ردًّا على فكرة "نمبر1" التى أطلقها البعض على أنفسهم فى الآونة الأخيرة، خاصة أن كلمات الأغنية تستدعى أن فكرة النجاح على جميع الأصعدة هى "نمبر 1" فى كل شىء.

وخلال الفترة الماضية حدثت مشادة كلامية وردود فعل مشتعلة بين أحمد الفيشاوى ومحمد رمضان عبر المنصات الإلكترونية، وذلك على خلفية نمبر 1 ونمبر 2، إذ رد كل منهما بطريقته الخاصة على فكرة اللقب.

ويستعين الفيشاوى بعدد كبير من الراقصين خلال التصوير، حيث تتضمن الأغنية مفاجأة من حيث الديكورات والشكل واللوك وإيقاع الموسيقى التى سيقدمها خلال الأغنية، التى تعد مفاجأة حسبما أكد فى تصريح مقتضب لـ"الخليج 365".

وكشف الفيشاوى، فى وقت سابق عن البرومو الدعائي الأول لفيلم "30 مارس"، المقرر عرضه قريبا فى دور العرض السينمائى، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام" الذى يظهر فيه مع النجمة دينا الشربيني فقط، مصحوبا بتعليق: "تفتكروا ايه هيحصل في 30 مارس".