في عيد الحب.. نانسي صلاح تكشف عن دبلة خطوبتها من المخرج سامح عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة الشابة نانسي صلاح، عن دبلة خطوبتها من المخرج سامح عبدالعزيز، تزامنا مع احتفالات عيد الحب .

ونشرت "نانسي" صورا عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "عيد حب سعيد حبيبي سامح أو بمعنى أدق ربنا يحمينا وخلاص".

وركزت "نانسي" في الصور التي طرحتها على إظهار "الدبلة" أمام متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وكشفت الفنانة الشابة نانسي صلاح في تصريح سابق لمصراوي، ارتباطها بالمخرج سامح عبدالعزيز.

يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل"حرب أهلية" الذي تخوض بطولته الفنانة يسرا، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، وهو من تأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل.