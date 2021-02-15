أمل حجازي تُعلن شفائها من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، شفائها من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تعافي زوجها وأولادها أيضًا بعد إصابتهم بكورونا.

ونشرت "حجازي" صورة لها خلال تواجدها داخل سيارتها عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "أول يوم بعد الحجر وبعد شفائي أنا وزوجي وأولادي من كورونا بفضل رب العالمين .. الله يبعد الأمراض وكل شر عنكم جميعاً.. بحبكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أمل حجازي أغنية "رسول المحبة" التي طرحتها تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف الماضي.

وارتدت "حجازي" الحجاب عام 2017، معلنة اعتزالها نوعية الفن الذي كانت تقدمه من قبل، لتقدم أغاني دينية واجتماعية، وتخصص كل عام أنشودة لمناسبة المولد النبوي.