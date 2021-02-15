صور| دومينيك حوراني تستعد لبطولة فيلمين وأغنية "مهرجانات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعيش الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية.

وقالت "دومينيك" في تصريحات صحفية، اليوم، إنها تتواجد حاليًا في مصر لتصوير فيلمين لها، الأول مع الفنان علاء مرسي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي تشويقي، والآخر يدور في إطار من الإثارة والمتعة، رافضة الكشف عن تفاصيله.

وأضافت، أنها تحضر أيضًا لأغنية جديدة تنتمي لنوعية أغاني المهرجانات الشعبية والرقص، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه كليبها الأخير "بطل تمشي ورايا" الذي طرحته على طريقة المهرجانات الشعبية، وهو من كلمات محمد موافي، ألحان محمد موافي وفيجو، توزيع فيجو، مزيكا فلسطيني، مهندس صوت محمود رفعت، مونتاج إيلي رزق الله.

ويحمل فيلمها السينمائي الذي يجمعها بالفنان علاء مرسي "الشرابية" بطولة لطفي لبيب وأحمد عبد الله محمود وحسن عبد الفتاح وسليمان عيد وهو قصة علاء مرسي، من تأليف محمود السنطي، وإخراج معوض إسماعيل، وتدور أحداث الفيلم في منطقة الشرابية، ويظهر العلاقات الإنسانية والإجتماعية بين سكانها.