أبو هشيمة ينشر صورة مع ياسمين صبري في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، جمهوره ومتابعيه، صورة له مع زوجته الفنانة ياسمين صبري، في يوم عيد الحب.

ونشر أبو هشيمة، عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة له مع زوجته من حديقة منزلهما، واكتفى بوضع قلوب حمراء للتعبير عن حبه لها.

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد كشفت عن الهدية التي تلقتها في عيد الحب، من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ونشرت ياسمين عبر "ستوري إنستجرام"، صورا لباقة ورد حمراء كبيرة، مع رسالة مكتوب عليها "عيد حب سعيد حبيبتي".

وعقد أحمد أبو هشيمة، قرانه على ياسمين صبري، في أبريل الماضي بحضور أفراد الأسرتين، خلال حفل محدود تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.