وفاة الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - فبراير - 2021 10:45 مساءً

توفي الشاعر والروائي الفلسطيني البارز، مريد البرغوثي، عن عمر يناهز 77 عاما.

ونعى تميم البرغوثي نجل الشاعر الراحل أباه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك اكتفى فيها بقول: ”مريد البرغوثي“ ليتلقى التعازي من تابعيه.

ومريد البرغوثي المولود في الـ8 من شهر يوليو/تموز لعام 1944 بقرية دير غسانة قرب رام الله في الضفة الغربية، كان متزوجا من الكاتبة والناقدة المصرية الراحلة رضوى عاشور، (26 مايو 1946 – 30 نوفمبر 2014) وهي أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس بالقاهرة ولهما ولد واحد هو الشاعر والأكاديمي تميم البرغوثي.

وللبرغوثي 12 ديوانا شعريا، من أشهرها ”الطوفان وإعادة التكوين“ وهو باكورة دواوينه، حيث صدر عام 1972، وديوان ”استيقِظ كي ترى الحلم“، إضافة إلى كتابين نثريين هما ”رأيت رام الله“ و ”وُلِدْتُ هُناك، وُلِدْتُ هُنا“.

وفي شبابه سافر البرغوثي إلى مصر حيث التحق بجامعة القاهرة عام 1963 وتخرج من قسم اللغة الإنجليزية وآدابها العام 1967، وهو العام الذي احتلت فيه إسرائيل الضفة الغربية ومنعت الفلسطينيين الذين تصادف وجودهم خارج البلاد من العودة إليها.

شارك مريد البرغوثي في عدد كبير من اللقاءات الشعرية ومعارض الكتاب الكبرى في العالم. وقدم محاضرات عن الشعر الفلسطيني والعربي في جامعات القاهرة وفاس وأكسفورد ومانشستر وأوسلو ومدريد وغيرها. وتم اختياره رئيساً للجنة التحكيم لجائزة الرواية العربية لعام 2015.