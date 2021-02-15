تعرفوا إلى مهنة حبيب نورمحمدوف الجديدة !

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أشارت تقارير صحفية روسية إلى أن حبيب نورمحمدوف يسعى إلى إقامة نزال كبير في روسيا يضم نجم UFC السابق والمصارعة الحرة للمحترفين WWE الحالي بروك ليسنر، والروسي فيدور إميليانينكو بطل UFC في الوزن الثقيل من أجل جذب الأموال لأكاديمية روسية يرعاها لتنشئة اللاعبين الروس الشبان.

ويدير نورمحمدوف بطولة ”Eagle Fighting Championship“، التي تعمل على تطوير المقاتلين الشباب في البلاد، لكن ذلك دفعه للتفكير من وجهة نظر اقتصادية أيضًا، ومن هذا المنطلق فكر بهذا النزال الكبير الذي في حال إقامته سيتحول بطل العالم للوزن الخفيف في UFC إلى مروج بدلًا من مقاتل.

ويهدف نورمحمدوف من هذه البطولة لتوفير منصة للمواهب المحلية الناشئة، ومع ذلك، قد يعني أنه لن يجني أرباحًا، لكن فكرة إقامة نزال بين بروك ليسنر، وإميليانينكو، ستدر الكثير من الأموال سواء من بيع التذاكر أو البث المدفوع مقدمًا.

ويرتبط جميع النجوم تقريبًا بعقود مع منظمات مختلفة، لكن نزال بروك ليسنر، وفيدور إميليانينكو، في روسيا سيجني الكثير من الأرباح نظرًا لأنه سيكون من المثير للاهتمام للغاية.

وقال نورمحمدوف خلال مقابلة مع ”Match TV“ ونقلتها صحيفة ”غازيتا“ الروسية:“كنت سأقوم بتنظيم هذه المعركة، بالمناسبة، يمكن أن يحدث أي شيء“.

ومنذ اعتزاله، يبدو أن كل لقاء بين نورمحمدوف، ودانا وايت رئيس UFC، يمثل مشكلة كبيرة، وكان اللقاء الأول بينهما، الشهر الماضي، وأكد البطل الروسي استمراره في الاعتزال، وعدم عودته للحلبة، لكن ”وايت“ يبدو مصرًا على إعادة أحد أفضل المقاتلين في قائمته.

وسيلتقي البطل الروسي مرة أخرى مع ”وايت“ وهذه المرة في لاس فيغاس، حيث يأمل المتنافسون في الوزن الخفيف أن يتخذ ”وايت“ قرارًا بشأن وضع الوزن الخفيف الذي يتربع على قمته نورمحمدوف ”المعتزل“.

وذهب البطل الذي لم يهزم قط إلى حد القول إنه يعتقد أن داستن بورييه يستحق أن يكون بطل الوزن الخفيف بعد اعتزاله (نورمحمدوف).

ومع ذلك، من المرجح أن يحارب الأخير ”كونور مكغريغور“ في لقائهما الثالث في وقت لاحق من هذا العام. وبالنظر إلى أن مكغريغور خسر للتو بالضربة القاضية، فمن غير المرجح أن تكون مباراته الثالثة أمام بورييه على اللقب.