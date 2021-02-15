شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عرفة يشارك فى مسلسل "ضل راجل" مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاحه في مسلسل "جمال الحريم" للنجمة نور اللبنانية وخالد سليم وإخراج منال الصيفى، انضم الفنان علاء عرفة لقائمة أبطال مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال ليجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث المسلسل بجانب كل من نور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ونرمين الفقي، ومن إخراج أحمد صالح، ومن كتابة أحمد عبد الفتاح والمقرر أن ينافس في الموسم الرمضاني.

والمسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، ندا بهجت، مجدى فكرى وعدد كبير من الفنانين الشباب.

وكانت آخر أعمال الفنان الشاب علاء عرفة مسلسل جمال الحريم الذي يعرض حاليا ومازال يحقق نسب مشاهدات عالية بجانب ردود الأفعال الإيجابية، ويأتي مشاركته في الموسم الرمضاني هذا العام بعد أن تألق الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة.