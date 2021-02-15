شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: أفكر فى خوض تجربة التمثيل وسأقدم نموذج المرأة القوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة أصالة، أثناء استضافتها فى برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on، أنها فكرت فى خوض تجربة التمثيل، ولكن ما زال الموضوع فى مرحلة التفكير، وأنها تتمنى أن تقدم ولو مسرحية واحدة وفيلم واحد وحلقات مسلسل قليله كى تكون فى تاريخها قد قدمت كل شيء يخدم أصاله المطربة.

وقالت النجمة أصالة: عندما أخوض تجربة التمثيل سأقدم نموذج المرأة القوية وليست الضعيفة، وكنت أظن أننى امرأة ضعيفة، ولكنى تفاجأت بأنى امرأة قوية، والغريب أن كل من حولى كان يرى قوتى قبل أن أراها أنا، فالمرأة الضعيفة من وجهة نظرى هى مرأة غير معينة ولا تستطيع أن تخدم حتى نفسها، فالضعف هو أكبر عدو للمرأة.

وكان آخر البومات النجمة السورية أصالة نصرى ألبوم "لا تستسلم"، والتي قدمته باللهجة الخليجية حيث ضم 20 أغنية، هى: "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

وتضمن أيضا أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.

كما ضم الألبوم أغانى "أنا معاك" من كلمات سعودى بن عبد الله، ألحان سهم، توزيع رأفت، "بيان" من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "لا تستسلم" من كلمات سعودى بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "غمض عيونك" من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، "أنا عمرى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "اشتقت لك" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.