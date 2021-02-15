شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: جوزى بيغير وساعات بينكد عليا ولم يطالبنى بترك الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عبير صبرى، إنها تكن كل تقدير وحب واحترام لزوجها أيمن البياع، مشيرة إلى أنه لم يطالبها مطلقاً بترك الفن، وتابعت:"العلاقة اللى بينا فيها نضج كونه يعلم أننى استثمرت في مهنتى لسنوات ولعلمه حبى لها، لم يطلب منى ترك مصر والعيش معه في دبى".

وأضافت عبير صبرى، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن عمل زوجها وحياته في دبى، ونظراً لعلاقة الحب التي تجمعنا لم يطالبنى بشئ خلاف ما أحبه، وتابعت:"من الحاجات الحلوة اللى في جوزى أنه لم يطالبنى بترك الفن ..أها بيغير عليا وساعات بينكد عليا ..لكن أنا مش بعمل حاجة توصله لدرجة الغيرة الشديدة ".