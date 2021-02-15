شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده فى رسالة لمتابعيها بمناسبة الفلانتين: لابسة تاج الملوك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة فيفى عبده على الاحتفال بمناسبة عيد الحب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع يوتيوب قالت فيها: "كل سنة وانتوا طيبين وحلوين"، ثم تابعت بسؤال متابعيها حول رأيهم في التاج التي وضعته على رأسها خلال الفيديو ووصفته بتاج الملوك التي استعانت به عن طريق استخدام إحدى الخواص في هاتفها.



فيفى عبده خلال صورة من الفيديو

وكانت الفنانة فيفي عبده نفت ما أثير على منصات السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها لم تصب بـ"كوفيد 19"، مشيرة إلى أنها قد تكون أصيبت بدور برد، طالبة من جمهورها الدعاء لها.

وقالت الفنانة فيفي عبده في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الشخصي على انستجرام نهاية الشهر الماضى :"تحية مني لكل الناس.. أولا بشكر كل الناس اللي سألت عليا وقت الشدة وكنت عيانة... النهاردة الظاهر عندي دور برد عشان كنت بصور برا في الهواء.. وحشتوني جدا... وفي الحقيقة أنا برضه محتاجة الدعاء بتاعكم".



فيفى عبده

وتابعت: "الحاجة الثانية، الله يرحم كل اللي توفوا سواء زمايلي أو غير زمايلي.... والشباب المتهور اللي مش بيسمع الكلام وبيفكر أن الموضوع بسيط وأن كورونا موضوع هيتلم وهيعدي ببساطة... أنا لما كنت بضحك وبقول مكرونة وكورونا ولازنيا مكنتش أعرف أن موضوع كورونا صعب خالص كدة، ومكنتش متخيلة أن الفيروس هيكون بالطريقة دي، طبعا عرفت أن موضوع كورونا مش سهل وبيضيع أرواح وملوش دعوة لا بسن ولا غيره، وخطر جدا".