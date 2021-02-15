شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يهنئ روبى على ألبومها الجديد: إن شاء الله يكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم تامر حسنى، النجمة روبى على ألبومها الجديد، متمنيا لها المزيد من السعادة والنجاح، ونشر تامر صورة بوستر ألبوم روبى عبر خاصية ستورى على حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "مليون مبروك لأجمل روبى في الدنيا إن شاء الله ألبوم يكسر الدنيا ومليون مبروك لصديقى الغالى المنتج الكبير وليد منصور أول إنتاج غنائى له وكالعادة هيطلع مختلف إن شاء الله زى إنتاجك السينمائى بالتوفيق يا حبايب قلبى".



تامر حسنى

وطرحت النجمة روبي بوستر ألبومها الجديد "حتة تانية" بالتعاون مع المنتج وليد منصور وخطفت روبي الأنظار بصورة البوستر، خاصة أنها ارتدت فيه "هوت شورت" ونال إعجاب كل محبيها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت روبي من تسجيل أغاني الألبوم بشكل كامل كما تستعد لتصوير أولى أغنياتها على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج أحمد علاء لطرحه الفترة المقبلة.

وتتعاون روبي في الألبوم مع المنتج وليد منصور ونخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم، الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفى حسن، وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وإبرام.

الألبوم الجديد لروبى يُطرح بشكل متقطع، حيث ستطرح أغانيه بطريقة السينجل، وبهذا الألبوم تعود روبى لعالم الغناء بعد فترة غياب طويلة، بعدما ركزت السنوات الأخيرة الماضية فى عالم التمثيل.

فى سياق مختلف تشارك روبى في بطولة مسلسل "شقة 6" إخراج محمود كامل، وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب، وهو من إنتاج أيمن يوسف.