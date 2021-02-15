شكرا لقرائتكم خبر عن "فى بيتنا روبوت" يتصدر قائمة الأكثر بحثا على جوجل منذ عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع مسلسل "في بيتنا روبوت" تصدر قوائم البحث في جوجل مصر خلال فترة عرضه حتى الآن، فضلا عن تصدره موقع اليوتيوب أيضا في بعض حلقاته، مما يؤكد نجاحه المستمر ونجاح فكره المسلسل في الوصول لكل أفراد الأسرة المصرية بطريقه كوميدية دون خدش حياء أو ألفاظ لا تتناسب مع القيم والعادات المصرية والعربية.

وقد تصدر أبطال مسلسل "في بيتنا روبوت" مواقع البحث خلال الأسبوع الماضي، مما يؤكد وصول المسلسل إلى كل أطياف المجتمع العربى.

تدور أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" فى إطار اجتماعى كوميدى عن المهندس يوسف الذي يقوم بدوره الفنان جمال هشام الذى اخترع روبوتين هما لذيذ "عمر وهبة" وزومبا "شيماء سيف" اللذان يساعدانه هو وزوجته سارة، التى تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر.

يذكر أن مسلسل في بيتنا روبوت يعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، وهو بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.