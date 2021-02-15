شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تكشف تفاصيل زيارتها للكينج محمد منير.. ودعوة إلهام شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ليلى علوى تفاصيل زيارتها للفنان محمد منير، قائلة إن الكينج محمد منير حبيب الكل، وأمس زرته للاطئمنان عليه وعلى صحته، وصاحبة الفضل في ذلك الفنانة إلهام شاهين بعدما دعتنى لزيارته، وكذلك زارته الفنانة هالة صدقى.

وأضافت الفنانة ليلى علوى، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON،: محمد منير كان وحشنا، وكان عندى تصوير وبعد ذلك ذهبت ليه لزيارته، وقمت بعمل بروفة مع الفرقة الجميلة الخاصة به، موضحة أن فيلم المصير كان من أهم أفلامها ومن أهم أفلام السينما، وكان هناك حب بين كل العاملين في هذا الفيلم.

وتابعت الفنانة ليلى علوى: كلنا كنا مبسوطين اننا نعمل فيلم حلو مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وكانت أيام جميلة ، متابعة: محمد منير كويس للغاية ومحبيه كثيرون جدا وهو يحب الحياة والغناء والحرية، ويحضر الآن لفيلم استعراضى وأشياء كثيرة جيدة.

وبشأن ماذا فعلت في عيد الحب قالت الفنانة ليلى علوى: ذهبت إلى حى الأسمرات، ضمن دعوة لصندوق تحيا مصر الذى قام بتزويج 100 فتاة وتجهيزهم بكل شيء، وخلال عيد الحب جاء لى ورد من صحباتى واصحابى ورسائل وصور حلوة وبرفانات حلوة .