شكرا لقرائتكم خبر عن جاري أولد مان لـCBC: شكلى مختلف تماما عن شخصيتى بفيلم Mank والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم جاري أولد مان، في حواره لـcbc، ببرنامج "its show time"، إنه لا يشبه شخصيته في فيلم "mank"، مؤكدا أن مخرج الفيلم يدرك ذلك، ولم يختره لأنه يشبه الشخصية، ولكنه يريد ممثلا يؤدي شخصية معينة، مشيرا إلى أنه تعاون مع مصمم محترف قدّم له شكل الطلة على الشاشة والتسريحة.

فيما قالت ليلي كولينز عن دورها، والتى تمثل دور سكرتيرة بطل الفيلم مانك وتجمعهما علاقة حب مختلفة، إنها تحب أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة مبنيه علي الصداقة والتعاون والثقة وليس الرومانسية فقط، مشيرة إلى أنها تحب المخرج ديفيد فينشر لأنه يجعل بيئة العمل آمنة.

فيلم "Mank" هو دراما وسيرة ذاتية أمريكي من إخراج ديفيد فينشر، مبني على نص من كتابة والده جاك فينشر، يتتبع العمل السيرة الذاتية لهيرمان ج. مانكوفيتش، والذي تعاون مع أورسن ويليس في إنتاج فيلم (Citizen Kane) في الأربعينيات، والذي يُعد واحدا من أشهر إنتاجات هوليوود في القرن الماضي.

فيلم "Mank" بطولة كل من: جاري أولدمان وأماندا سيفريد وليلي كولينز وأرليس هوارد وتوم بيلفري سام تروتون وفرديناند كينجسلي وتوبنس ميدلتون وتوم بيرك وتشارلز دانس.

برنامج "its show time" تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، واستضاف البرنامج في الفترة الأخيرة جورج كلونى ونيكول كيدمان وتوم هانكس، وشارون ستون وأنجلينا جولى، وغيرهم.