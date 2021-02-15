شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يحتفل مع زوجته بعيد الحب.. ويعلق: اختصروا الهديتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمود عبد المغنى، على الاحتفال بعيد الحب من خلال صورة تجمعه مع زوجته عبر حسابه على موقع إنستجرام، مازح من خلالها متابعيه حينما أكد أنه يحتفل بعيد الحب وعيد زواجهم أيضًا، وكتب: "خليكوا ناصحين واختصروا الهديتين"، وتابع: "النهاردة عيد حبنا إحنا بس، عيد جوازنا، يارب العمر كله مع بعض ويخليكي ليا ولولادنا".

وتلك ليست المرة الأولى الذى يحتفل فيها محمود عبد المغنى بعيد الحب "الفلانتين"، حيث حرص أمس أيضًا على توجيه رسالة إلى زوجته مى مجدى، بهذه المناسبة، مشيرًا إلى أن الحب ليس محتاج عيد أو يوم فى السنة، داعيًا الله أن يديم بينهما المودة والمحبة.



محمود عبد المغنى وزوجته

ونشر عبد المغنى، صورة مع زوجته، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الحب مش محتاج عيد ولا يوم فى السنة عشان نعبر عنه للناس اللى بنحبهم، بس بما إنه اتعمل فكل سنة وكل ثانية وانتى طيبة يا زوجتى وشريكتى وأم ولادى، ربنا يديمك فى حياتنا ويديم بيننا المودة".

من ناحية أخرى، روج النجم محمود عبد المغنى، لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، عبر حسابه على إنستجرام، مشوقًا الجمهور للأحداث، حيث كتب قائلاً: "حلوة الدنيا سكر.. هتشوفوا حاجة حلوة قريبًا"، وعبر متابعيه عن سعادتهم لقرب عرض حلقات المسلسل اللذين ينتظرونه بفارغ الصبر.

ويشارك فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مجموعة من النجوم فى كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلانى الذى يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغنى حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، محمد الشرنوبى، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك فى بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمى، ليلى عز العرب، بسنت النبراوى، فيما يظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف فى حلقة واحدة فقط.