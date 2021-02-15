المستشار القانونى لـ"الموسيقيين" يكشف سبب رفض إنشاء نقابة للمنشدين

شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانونى لـ"الموسيقيين" يكشف سبب رفض إنشاء نقابة للمنشدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار سعد متولى المستشار القانونى لنقابة الموسيقيين، سبب رفض النقابة مشروع قانون لإنشاء نقابة للمنشدين.
وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتورمحمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، اإن بعض مواد الدستور المصري الحالي تمنع إنشاء أكثر من نقابة للمهنة الواحدة، موضحا أن جميع الجهات العلمية المختصة أكدت أن الإنشاد فرع من الغناء وليس منفصلا عنه .
وواصل أنه لو تمت الموافقة على إنشاء نقابة للمنشدين، فمن الممكن أن يطالب مطربى الأوبرا بنقابة، والمطربين الشعبيين بنقابة وكلهم جزء من نقابة الموسيقيين.
وتابع أن نقابة الموسيقيين هى النقابة الفنية الوحيدة التى لها فروع في كل محافظات مصر، وأغلب هذه الفروع في محافظات الصعيد.
وواصل أن هذا المطلب له بعد أخر، وهو أنه لو تمت الموافقة على إنشاء نقابة للمنشدين فسيتم الموافقة على إنشاء نقابة للمرنمين المسيحيين ويصبح لكل منشد ديني من ديانة معينة نقابة.