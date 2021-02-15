شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانونى لـ"الموسيقيين" يكشف سبب رفض إنشاء نقابة للمنشدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار سعد متولى المستشار القانونى لنقابة الموسيقيين، سبب رفض النقابة مشروع قانون لإنشاء نقابة للمنشدين.

وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتورمحمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، اإن بعض مواد الدستور المصري الحالي تمنع إنشاء أكثر من نقابة للمهنة الواحدة، موضحا أن جميع الجهات العلمية المختصة أكدت أن الإنشاد فرع من الغناء وليس منفصلا عنه .

وواصل أنه لو تمت الموافقة على إنشاء نقابة للمنشدين، فمن الممكن أن يطالب مطربى الأوبرا بنقابة، والمطربين الشعبيين بنقابة وكلهم جزء من نقابة الموسيقيين.

وتابع أن نقابة الموسيقيين هى النقابة الفنية الوحيدة التى لها فروع في كل محافظات مصر، وأغلب هذه الفروع في محافظات الصعيد.

وواصل أن هذا المطلب له بعد أخر، وهو أنه لو تمت الموافقة على إنشاء نقابة للمنشدين فسيتم الموافقة على إنشاء نقابة للمرنمين المسيحيين ويصبح لكل منشد ديني من ديانة معينة نقابة.