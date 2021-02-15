شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي صلاح تكشف عن دبلة خطوبتها من سامح عبد العزيز وتعلق: ربنا يحمينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة نانسى صلاح، بعيد الحب مع خطيبها المخرج سامح عبد العزيز، كما كشفت فى الصور التي نشرتها عبر حسابها على فيس بوك عن دبلة خطوبتها، وكتبت قائلة: "عيد حب سعيد حبيبى سامح أو بمعنى أدق ربنا يحمينا وخلاص".







نانسى صلاح

كما احتفل المخرج سامح عبد العزيز، بعيد الحب مع خطيبته نانسى صلاح، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه على فيس بوك.

وفى سياق متصل، قالت الفنانة نانسى صلاح لـ"الخليج 365"، إنها تمت خطبتها على المخرج سامح عبد العزيز في سرية، لأنها ترغب فى أن تكون حياتها الشخصية في كتمان، ولا ترغب الحديث فى الإعلام إلا عن الأعمال التي تقدمها، مشيرة إلى أنها ارتدت "دبلة الخطوبة" يوم 18 ديسمبر الماضى.

وأوضحت نانسى أن ما أشيع أنها ستتعاون مع خطيبها المخرج سامح عبد العزيز في أعماله المقبلة، هو أمر عار تماما من الصحة، خصوصا أنها تفاضل بين أكثر من عمل حاليا، ولا ترغب في العمل معه حتى لا يتم استغلال الأمر.

كما يقدم سامح عبد العزيز مسلسلا للنجمة يسرا في رمضان المقبل، والذى يعد التعاون الثانى بينه وبينها في الدراما التليفزيونية على التوالي، بعدما قدما العام الماضى "خيانة عهد"، وشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد سرحان، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أمين جمال وأحمد عادل.