سخرية ورومانسية وفراق.. أغانٍ جديدة تميز "عيد الحب" هذا العام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد من المطربين على طرح أغان جديدة في "عيد الحب" الذي يحتفل به العالم في 24 فبراير/شباط من كل عام.

وهذا العام، كان لـ"السناجل" أو "غير المرتبطين" نصيب من أغاني عيد الحب أيضاً، إذ قدم المطرب الكبير محمد ثروت أغنية بعنوان "يا مستعجل فراقي" التي تخطت المليون مشاهدة خلال الـ3 أيام الماضية منذ طرحها على "يوتيوب".



وقال إنها "صارت الأغنية الرسمية للسناجل في عيد الحب، وفق تعليق وصله على تويتر".

فيما طرح الفنان محمد مصطفى، الشهير بـ"حمادة" أغنيته الجديدة "هابي زفت فالنتاين"، والتي يتناول فيها مناسبة عيد الحب بطريقة ساخرة وأداء مضحك.

أما الفنان محمد فؤاد فقد طرح أغنيته الجديدة "أحكيلك" بمناسبة "عيد الحب" على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، فيما أطلق المطرب رامي صبري أغنيته الجديدة "عيونه لما قابلوني".

وشارك الفنان محمد محسن جمهوره بأغنيته الجديدة "أهلاً بيك"، وتم تصوير الكليب في بيروت، وتظهر فيه زوجته الفنانة هبة مجدي.

كما أطلق الفنان أحمد جمال أغنية "بحبك"، التي تعتبر الأغنية السادسة من ألبومه الجديد، فيما طرح المطرب سامو أغنية بعنوان "حبيتو" على "يوتيوب".

وبهذه المناسبة، طرح المطرب اللبناني مروان خوري عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" كليب "مهلاً على قلبي"، وكذلك أطلق المطرب الفلسطيني محمد عساف أغنيته الجديدة "مرايتك" على "يوتيوب".

أما الفنانة اللبنانية يارا، فقد طرحت الأحد، أغنيتها الجديدة "غير الناس" على "يوتيوب" باللهجة العراقية.

وفي سياق درامي حزين عن الفراق، طرح المطربان هيثم شاكر وهيثم نبيل الدويتو الجديد "كنت غلطة".