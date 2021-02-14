8 أفلام رومانسية لا يفوتك مشاهدتها في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحتفل العالم اليوم الأحد، الموافق 14 فبراير 2021، بعيد الحب، وتختلف طرق الاحتفال به من ثنائي لآخر، البعض يفضل قضاء ليلة حالمة على أنغام الموسيقى الهادئة، والبعض الآخر يفضل المكوث في المنزل لمشاهدة فيلم رومانسي وهو بين أحضان الحبيب.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز أفلام السينما المصرية الرومانسية في يوم عيد الحب:

حسن ونعيمة

قصة فيلم "حسن ونعيمة" عام 1959، أثرت في الكثير من المشاهدين خاصة مع مشاعر الحب النقية التي جمعت بين الثنائي، والفيلم مأخوذ قصته من أحداث حقيقية في إحدى القرى الريفية، وقام ببطولته محرم فؤاد، سعاد حسني، وداد حمدي، قصة وسيناريو وحوار عبدالرحمن الخميسي، إخراج هنري بركات.

نهر الحب

فيلم "نهر الحب" عام 1960، على الرغم من أن البعض يرى الفيلم رومانسي، إلا أنه ناقش عدة قضايا هامة، أبرزها معاناة الزوجة التي ترغب في الحصول على الطلاق والحب المستحيل الذي يجمع بين سيدة متزوجة ورجل آخر، من بطولة فاتن حمامة وعمر الشريف وزكي رستم وإخراج عز الدين ذو الفقار.

حافية على جسر الذهب

فيلم "حافية على جسر الذهب" عام 1976، تناول قضية التضحية من أجل الحب، فوجدنا بطلة الفيلم تضحي بحبها خوفًا عليه من الموت، وتقرر إنهاء حياتها، وهو من بطولة النجوم: ميرفت أمين، حسين فهمي وعادل أدهم.

حبيبي دائما

قصة الحب الرومانسية التي تناولتها قصة فيلم "حبيبي دائما" عام 1981، تُعد من أشهر القصص التي تناولتها السينما المصرية وتفاعل معها الكثير من العشاق، وقام ببطولته نور الشريف، بوسى، سعيد عبد الغني، ماجدة الخطيب، سوسن بدر، نعيمة وصفي، وإخراج حسين كمال.

كروانة

فيلم "كروانة" عام 1993، تدور أحداثه حول قصة حب جمعت بين الثنائي نور الشريف وبوسي، حيث تقدم الأخيرة دور راقصة تهرب من الفرقة التي كانت تعمل معها، وتقابل طبيبا، ويكتشف إصابتها بالسرطان، فيقوم بعلاجها وتنشأ بينهما قصة حب، وشارك في بطولة العمل ميمى جمال وسيد زيان من إخراج عبد اللطيف زكي.

عن العشق والهوى

فيلم "عن العشق والهوى" عام 2006، تدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين "عمر وعلياء"، حيث يقرر الزواج منها، إلا أنه يكتشف أن شقيقتها "فاطمة" تعمل في أحد البارات وسيئة السمعة، فيقرر الابتعاد عنها، ويتزوج من "قسمت" زواجا تقليديا، بينما تتزوج "علياء" من جارها العاشق لها منذ الطفولة، لكنهما لا يجدا السعادة.

هيبتا

فيلم "هيبتا" عام 2016، ناقش سؤال كيفية حدوث الحب، حيث يشرح أحد أبطال الفيلم خلال المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات، الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، والعمل من بطولة ماجد الكدواني وياسمين رئيس وعمرو يوسف ونيللي كريم وأحمد بدير، دينا الشربيني، أحمد مالك، أحمد داوود، وإخراج هادي الباجوري.

قصة حب

فيلم "قصة حب" عام 2019، تدور أحداثه حول قصة بين شاب وفتاة، تتعرض لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب، يتسبب في إصابته بالعمى، بينما تصاب هي بالسرطان، وهو من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، وعلا رشدي وغيرهم، من تأليف وإخراج عثمان أبو لبن.