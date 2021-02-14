رسالة رومانسية من حمدي الميرغني لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان حمدي الميرغني رسالة رومانسية لزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح بمناسبة عيد الحب.

ونشر "الميرغني" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل يوم وجودك جنبي عيد، ربنا يخليكي ليا يا سندي وضهري ويقدرني وأكون سبب في سعادتك دايما، ربنا يحفظك ليا ولتمارا، بحبك".

يذكر أن آخر أعمال حمدي الميرغني مسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمد مصطفى.