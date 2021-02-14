"مُنع من دخول مصر لـ17 سنة".. 15 معلومة عن مريد البرغوثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رحل عن عالمنا، مساء اليوم الأحد، الشاعر والأديب الفلسطيني الكبير مريد البرغوثي عن عمر يناهز 76 عاما.

وأعلن خبر الوفاة نجله تميم البرغوثي، واكتفى بكتابة اسم والده "مريد البرغوثي" عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن مريد البرغوثي:

- وُلد مريد البرغوثي في 8 يوليو 1944 بقرية دير غسانة قرب رام الله في الضفة الغربية.

- تلقى البرغوثي تعليمه في مدرسة رام الله الثانوية.

- سافر إلى مصر عام 1963 ليلتحق بجامعة القاهرة، وتخرج في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها عام 1967، وهو عام احتلال إسرائيل الضفة الغربية، حيث منعت الفلسطينيين الموجودين خارج البلاد من العودة إليها.

- لم يتمكن من العودة إلى رام الله إلا بعد مرور 30 عاما من التنقل بين المنافي العربية والأوروبية.

- "نجحت في الحصول على شهادة تخرّجي وفشلتُ في العثور على حائط أعلِّق عليه شهادتي".. بهذه الكلمات عبّر مريد عن مرارة المنع من العودة لبلاده والهجرة الاضطرارية في كتابه الشهير "رأيت رام الله".

- نشر ديوانه الأول عن دار العودة في بيروت عام 1972 بعنوان "الطوفان وإعادة التكوين".

- سُجن في مصر وتم ترحيله عام 1977 إثر زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات لإسرائيل وظل ممنوعا من العودة لمدة 17 عاما، وقال عن ذلك في ندوة له بمركز حروف الثقافي مارس 2019: "أصبح لدي ابن واحد فقط بسب أنور السادات الذي طردني من مصر لسبعة عشر عاما، فكان من الجنون التفكير في إنجاب طفل ثان وأنا أعيش في بلد وزوجتي في بلد آخر وتتحمل العديد من الأعباء ككاتبة وأستاذة جامعية وأم وناشطة سياسية".

- كان أول ديوان نشره بعد "طرده" من مصر "قصائد الرصيف" عام 1980.

- حصل مريد البرغوثي على جائزة فلسطين في الشعر العام 2000.



- تُرجمت أشعاره إلى عدة لغات وحاز كتابه "رأيت رام الله" عن دار الهلال عام 1997، على جائزة نجيب محفوظ للآداب، وصدر باللغة الإنجليزية بترجمة لأهداف سويف ومقدمة لإدوارد سعيد، ثم تُرجم لعدة لغات.

- له 12 ديوانا شعريا، وكتاب "رأيت رام الله"، ورواية "ولدت هناك ولدت هنا" عام 2009.

- من أهم دواوينه الشعرية: "فلسطيني في الشمس، نشيد للفقر المسلح، الأرض تنشر أسرارها، طال الشتات، رنة الإبرة، منطق الكائنات، ليلة مجنونة، الناس في ليلهم، زهر الرمان، ومنتصف الليل".



- تم اختياره رئيسا للجنة التحكيم لجائزة الرواية العربية لعام 2015.

- تزوج من الروائية المصرية الراحلة رضوى عاشور، وأنجب منها ولدا واحدا هو الشاعر تميم البرغوثي.

- صدر له مجلد الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الأول والثاني عام 2013 عن دار الشروق بالقاهرة.