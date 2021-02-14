صورة| المخرج سامح عبدالعزيز يحتفل بعيد الحب مع خطيبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص المخرج سامح عبد العزيز على الاحتفال بعيد الحب مع خطيبته الفنانة نانسي صلاح، وهو أول عيد حب يجمعهما بعد خطوبتهما.

ونشر "عبد العزيز" صورة تجمعه بها عبر حسابه على فيسبوك، واكتفى بالتعليق بوضع قلوب

وكشفت الفنانة الشابة نانسي صلاح في تصريح سابق لمصراوي، ارتباطها بالمخرج سامح عبدالعزيز.

يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل"حرب أهلية" الذي تخوض بطولته الفنانة يسرا، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، وهو من تأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل.