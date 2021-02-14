لبلبة تغني وهدية خاصة من هاني رمزي.. 55 صورة من حفل "دكان الفرحة" بحي الأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- هاني رجب

أقام صندوق "تحيا مصر" حفلا اليوم الأحد بحي الأسمرات، لتسليم تجهيزات الزواج لـ 158 فتاة أولى بالرعاية، وذلك بمناسبة عيد الحب ضمن مبادرة "دكان الفرحة".

وحرص على حضور الحفل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والفنانين ليلى علوي، منى عبد الغني، لبلبة، هاني رمزي، مروة ناجي، ورباب عبد العاطى.

وقدّمت الفنانة الكبيرة لبلبة خلال الحفل أغنية "دقي يا مزيكا" إهداءً لعرائس "دكان الفرحة"، كما قدّمت الفنانة منى عبد الغني أغنية "يلا يا أصحاب".

فيما قدّم الفنان هاني رمزي دعوة مجانية للعرائس لمسرحيته الجديدة القادمة.

وتم تكريم الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي، وتسلمت ابنتها أميرة مختار التكريم على هامش مشاركتها في الحفل.

وفي ختام الحفل؛ قدّم الفنان الشعبي محمود الليثي باقة من أبرز أغانيه.

مبادرة "دكان الفرحة" تهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من ظاهرة الغارمات التي تستدين لتجهيز بناتهن، وأطلقها صندوق "تحيا مصر" في أبريل 2019 لدعم الأسر الأولى بالرعاية وطلاب الجامعة.