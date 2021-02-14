من هو المغربي مارفل الذي أبهر زيدان في تدريبات ريال مدريد؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - فبراير - 2021 8:42 مساءً

المغربي مارفل هو آخر المنضمين إلى كتيبة زيدان من الفريق الثاني، لتعزيز دفاع ريال مدريد وسط الإصابات الكثيرة التي يعيشها المرينجي في الفترة الأخيرة، استعدادًا لمواجهة فالنسيا.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن فتى مغربيا لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره قد أبهر مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، خلال استعدادات “الميرنغي” لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

وقالت الصحيفة إن مارفل قد بدأ مسيرته في البداية مع صغار الريال في موسم 2010-2011، وبعدها انتقل إلى أتلتيكو مدريد وصولاً إلى رايو فاليكانو في موسم 2015-2016 وعاد من جديد إلى “الفريق الملكي” و بداية من موسم 2016-2017، حتى وصوله إلى فريق الشباب باء.

ووصفه مدربوه في أكاديمية الريال بأنه: “مدافع قوي وسريع في الانطلاقات ورائع في الكرات الهوائية، ويحصن دفاعات فريقه بشكل جيد”.

وأشاروا إلى أنه “يبذل كل ما بوسعه داخل الملعب، ويتمتع بتسديدات قوية، ويستخدمها في التسديد من مسافات بعيدة، كما أنه يمنح مدربيه خيارات عديدة للاستعانة بخدماته”.

وولد مارفل في الدار البيضاء بالمغرب، في 7 يناير 2003، ويحمل جنسية مزدوجة (إسبانية ومغربية)، واسمه الحقيقي مارفيلوس أنطولين جارزون.

ويتمتع اللاعب المراهق بإمكانيات عالية، وقوة بدنية قوية، وعاش مارفل حياة متواضعة في بداية عمره، لا سيما أنه وصل إلى إسبانيا ودخل ملجأ في طفولته، ومسيرته بمثابة قصة حقيقية لتجاوز كل الصعاب.