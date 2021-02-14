شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ أمل حجازى بعد تعافيها وأسرتها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة اللبنانية أمل حجازي، تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدة في الوقت ذاته شفاء زوجها وأولادها من الفيروس التاجي.

وشاركت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لها معلقة: "أول يوم بعد الحجر وبعد شفائي أنا وزوجي وأولادي من كورونا بفضل رب العالمين.. الله يبعد الأمراض وكل شر عنكم جميعًا.. بحبكم".

أمل حجازي عبر فيسبوك

وأصيبت الفنانة أمل حجازي بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، وفي وقت سابق، هاجمت الفنانة اللبنانية كل من قاموا بإحياء حفلات بمناسبة ليلة رأس السنة، في ظل انتشار فيروس كورونا بصورة مخيفة داخل دولة لبنان، وكتبت من خلال تغريدة لها على موقع تويتر: "كل فنان أقام حفل في رأس السنة بظل كورونا وبظل الأعداد المخيفة التي يشهدها لبنان فهو بلا ضمير وبلا إنسانية وعبدًا للمال" .



أمل حجازي

وكانت أمل حجازي قد أعربت عن حزنها من الحالة التى وصلت إليها بلادها من تأزم الوضع الاقتصادى وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت فى وقت سابق من عام 2020، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" غير رب العالمين ما في شيء بينقذ لبنان".