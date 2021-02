شكرا لقرائتكم خبر عن سكوت ديسيك يظهر لأول مرة على إنستجرام مع صديقته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجم تليفزيون الواقع الشهير سكوت ديسيك قرر إعلان قصة حبه الجديدة للعالم بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب، حيث كشف سكوت ديسك أخيرا عن علاقته مع أميليا هاملين، ونشر نجم برنامج تليفزيون الواقع " Keeping Up with the Kardashians " البالغ من العمر ( 37 عام ) عدة صور مع صديقته الجديدة وذلك على الـ " story " الخاص بصفحتك الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " ، فظهر الثنائى خلال تناولهما وجبه العشاء فى أجواء رومانسية ساحرة ودافئة .



سكوت ديسيك وصديقته سكوت ديسيك وصديقته

وأشارت التقارير التى تداولتها عدد من المواقع الفنية و أبرزها " جاست جيرد " أن الـ " couple " الجديد موجود حاليا فى ميامى من أجل قضاء إجازة قصيرة ، حيث ظهر سكوت لأول مرة بعد أن غير لون شعره للشعر الأشقر .

وقد تم رصد سكوت وأميليا معا لأول مرة فى حفلة " الهالوين " وذلك فى شهر أكتوبر الماضى ، ثم قضيا الكثير من الوقت معا منذ ذلك الحين.