شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تعلن تأجيل صدور أغنيتها الثانية من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الديفا سميرة سعيد تأجيل صدور أغنيتها الثانية من ألبومها الجديد في العام 2021، مهنئة جمهورها ومتابعيها بالفلانتين، قائلة: "كل عيد حب وأنتم دائما محبون.. تم تأجيل صدور الأغنية الثانية من البوم 2021".

وغردت الفنانة سميرة سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مضيفة: "لم أشأ أن يمر عيد الحب بدون أن أكون معكم.. حفلة كاملة من دار الأوبرا في سلطنة عمان لأول مرة على قناتي الرسمية في موقع يوتيوب.. مع حبي لكم".



سميرة سعيد عبر تويتر

من ناحية أخرى، ظهرت الديفا سميرة سعيد، مؤخرا فى إطلالة مميزة خلال أحدث جلسة تصوير "فوتوسيشن" لها، حيث ظهر مرتدية تيشيرت أصفر اللون، مرصع بـ"مشابك الغسيل" حول منطقة الرقبة، مع نظارة شمس دائرية بيضاء اللون، حيث نشرت صور الفوتوسيشن الجديد، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولم تعلق بأى كلام سوى وضع "قلبين باللون الأزرق".

وتتعاون سميرة سعيد مع الملحن بلال سرور، فى أغنية ضمن ألبومها الجديد تحمل اسم" متاهة"، من كلمات شادى نور، توزيع هانى ربيع، مكس ماهر صلاح، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب، سميرة سعيد تعاونت مع بلال سرور الذى قدم معه قبل ذلك أغنية "هليلة"، وهى من كلمات شادى نور وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية "هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة..علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة ولعوا الأنوار".



الديفا



الفنانة سميرة سعيد