شكرا لقرائتكم خبر عن ابن شقيقة علي حميدة: الفنان الراحل تبرأ من الغناء في آخر أيام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عادل نافع، ابن شقيقة المطرب الراحل على حميدة، عن أن النجم الراحل طلب منه في آخر أيامه ألا يبتعد عنه، مضيفًا: "حتى في آخر لحظاته رفض سماع الغناء"، مطالبًا جمهوره بالدعاء له والتصدق عليه.

وشارك ابن شقيقة المطرب الراحل على حميدة بث مباشر على صفحته الشخصية على فيس بوك خلال زيارة قبره اليوم، حيث قال باكيًا: "الدكتور علي حميد قد تبرأ من الغناء في آخر أيامه، وإلى أصدقائه في الوسط الفني هذه هي نهاية الدنيا فأحسن العمل حتى تلقى الله وتجد من يدعو لك، فالحمد لله على هذه الخاتمة".

وتابع :"قد رافقته في المستشفى 23 يوما ولم يترك فرضا واحدا وكان قريبا من الله ويذكرني بالصلاة ويذكر الله ويحمده وكانت خاتمته بذكر الله وبحمد الله وشهادة الله".

من ناحية أخرى، طالب أهالى مطروح ومنهم عادل نافع ابن شقيقة المطرب الراحل على حميدة، بأن يتم تسمية شارع إسكندرية باسم الدكتور على حميدة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيس بوك قائلا: "مطلب شعبي لأبناء مطروح عامة أن يسمي شارع إسكندرية باسم الدكتور علي حميدة من رجل أعطى الكثير لمحافظة مطروح وهذا أقل ما يمكن أن يقدم".

وكشف ابن شقيقة المطرب والفنان الراحل على حميدة، عن آخر ما طلبه خاله قبل وفاته بساعات قليلة، مشيرًا إلى أنه طلب منه ألا يبتعد عنه، داعيًا له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم والدته الصبر.



قبر الدكتور على حميدة



قبر الفنان علي حميدة