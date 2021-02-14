شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "الحرير المخملى" لـ مصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الأحد تصوير أول المشاهد الأولى من مسلسل "الحرير المخملى"، للنجم مصطفى فهمى، فى الجيزة بفكر حكيم، وديكور بطل العمل، وتدور أحداث المسلسل في حقبة زمنية تبدأ من التسعينيات إلى الألفينيات، ويعرض خارج السباق الرمضانى وهو عن رواية أميمة عز الدين وسيناريو وحوار ورشة محمد ناير ومن إخراج أحمد خالد أمين.

وتم التعاقد مع كل من النجوم للمشاركة فى بطولة المسلسل بجانب مصطفى فهمى، وهم الفنانة مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، داليا مصطفى، سامي مغاوري، طارق صبري.

مسلسل"الحرير المخملي" ينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة التي تصل إلى 60 حلقة، من خلال التطرق إلى حقب زمنية بداية من أربعينيات القرن الماضي، والمسلسل الجديد يقدم مفارقات بين عدة طبقات غنية وفقيرة والصراع الفكري بينها، والعمل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد خالد أمين.