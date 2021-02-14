شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الحب.. وفاء عامر توجه رسالة صوتية لجمهورها وسامح حسين يحتفل بصورة عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة صوتية إلى جمهورها بمناسبة عيد الحب، اليوم الأحد، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، رسالة صوتية أعربت فيها عن حبها لجمهورها ومعجبيها.

وقالت الفنانة وفاء عامر في رسالتها إلى متابعيها: "جمهوري الحبيب.. اتجمعنا بالحب، وبنيت اسمي بحبكم ليا، وفي عيد الحب عشان أنتم أصحاب الفضل عليا ليكم مني كل الحب".

من جانبه، احتفل الفنان سامح حسين مع أسرته بعيد الحب، حيث شارك جمهوره عبر إنستجرام صورة عائلية مع زوجته وأولاده داخل السيارة معلقا :"كل عيد حب وانتم حبايبى يارب".



سامح حسين عبر انستجرام

كما احتفل الفنان أحمد الفيشاوي، بعيد الحب بصحبة زوجته ندى كامل، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورا بصحبة زوجته ندى كامل بمناسبة عيد الحب موجهًا لها رسالة رومانسية: "كل أيامي فلانتين".

وظهر الفنان أحمد الفيشاوي وهو يقبل زوجته في إحدى الصور التي نشرها على إنستجرام، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيه على منصات السوشيال ميديا.

بينما أطلت الفنانة شيرين على جمهورها بجلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد الحب أو الفلانتين، واختارت أن تتألق بفستان أحمر براق بقصة حرف A وخصر منفوش، وصدر من التول، واستكملت الفنانة شيرين مظهرها بتصفيف شعرها البنى للخلف، وإكسسوارات فضية أنيقة وحذاء أوف وايت بكعب عال، وحملت الفنانة باقة من الورود التى تمزج بين اللونين الأحمر والأبيض وتلائمت بشكل مثالى مع إطلالتها.



سامح حسين في صورة عائلية مع أسرته