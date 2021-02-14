شكرا لقرائتكم خبر عن دومينيك حوراني تحتفل بعيد الحب بجلسة تصوير جديدة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت المطربة اللبنانية دومينيك حورانى، لجلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد الحب، خطفت الأنظار بها بعدما تخلت عن ستايل شعرها المعتادة، وظهورها بشكل جديد .

على صعيد آخر، قالت دومينيك إن مصر من البلاد الآمنة التى تخلو من خطر كورونا القاتل، هذا الغاز السام الذي هدد العالم أجمع وقتل حريته بعدما أجبر الجميع على الجلوس في المنازل بل وأجبرهم على النزول وسط إجراءات احترازية صارمة، داعية أن يزول هذه الغمة عن العالم وأن تعود الحياة إلى طبيعتها الأولى في أقرب فرصة.