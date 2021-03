تبحث عن علاقة صحية.. علماء النفس يرشحون لك الأفلام المناسبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت هوليوود الكثير من الأفلام الرومانسية عبر الزمن، لكن من منها يجسد علاقة عاطفية صحية بين شريكين؟

تحاول عالمة النفس ومؤلفة كتاب The Village، دكتور كالانيت بن آري، الإجابة عن السؤال السابق في تقرير أوضحت من خلاله الكاتبة، أن كل العلاقات العاطفية تمر بما يعرف بـ"شهر العسل"، وهي الفترة الي يتجنب الشريكين إبراز عيوبهما تخوفًا من هرب الطرف الآخر.

وتابعت: "العلاقات العاطفية الصحية تتجاوز مرحلة شهر العسل إلى مراحل أكثر تطورًا، وهو ما تتجنب أغلب أفلام هوليوود تجسيده وتكتفي بالصورة الوردية غير الواقعية عن الحب".





ذكرت الكاتبة، أن الرغبة في حبيب وشريك للأبد ليست فكرة سيئة، لكن الطموح الزائد وغير الواقعي الذي تولده هوليوود في المشاهدين هو أمر سيئ وغير صحي.

وأوضحت: "في بعض الأحيان تتسبب هذه الأفلام في إحباط الأحبة، لأنها تقدم صورة مختلفة عن علاقتهما العاطفية؛ فيولد لديهما الشعور بالحزن لأن علاقتهما مختلفة عن الصورة الوردية التي يرونها على الشاشة الفضية".





ونوهت الطبيبة، إلى أن بعض الأفلام الأمريكية نجحت في تجاوز اختبار "شهر العسل" وتقديم صورة واقعية إلى حد كبير عن الحب، لكن فيلم تيتانيك ليس منها.

وتابعت: "كثيرون يظنون أن الخشبة كانت تتسع لجاك، وهو ما يعني أنه ضحى بنفسه بلا سبب، وهو أمر صحيح، فمنذ البداية قدم جاك تضحيات غير واقعية لحبيبته".



أفلام رومانسية صحية





وقالت الطبيبة إن فيلم To All the Boys I’ve Loved Before (إلى كل الأولاد الذين أحببتهم من قبل) من الأفلام التي تقدم صورة واقعية للعلاقات الحديثة.

وأضافت، الحبيبان في الفيلم يأخذان وقتهما للتعرف على بعضهما البعض، والتأكد من تشاركهما نفس القيم رغم اختلافهما الظاهري.

من ضمن قصص الحب الصحية، فيلم Easy A (إيزي إيه)، إذ تجسد علاقة الوالدين مثالًا عن الحب والاحترام والقدرة على مواجهة الأزمات في نفس الوقت.





فيلم Save The Last Dance (احفظ الرقصة الأخيرة) للنجمة جوليا ستايلز والنجم شون توماس من أفضل الأفلام التي تجسد العاطفة الصحية بين الحبيبان.

وفقًا للطبيبة، امتاز الحبيبان بالتفاهم ودعم أحدهما للآخر، رغم اختلاف أحلامهما وقدومهما من بيئات مختلفة لكنهما لم يدعا تلك المعوقات تنتصر.