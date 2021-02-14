أفضل أفلام رومانسية لقضاء أمسية عيد الحب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يعني تواجدنا في المنزل أننا لا نستطيع أن نخلق أجواءَ رومانسية ونحتفل بعيد الحب، الذي يوافق 14 فراير/شباط من كل عام.

وبينما يلتزم كثيرون حول العالم بإجراءات الحظر المنزلي خشية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، نرشح لكم أفضل الأفلام الرومانسية لقضاء أمسية رومانسية هادئة.

ويستعرض موقع "مانشستر إيفنينج" البريطاني، في التقرير التالي، أفضل الأفلام الرومانسية التي تعرض على شبكة نتفليكس.



1- The Notebook





فيلم "ذا نوت بوك"، بطولة رايتشل مكأدامز ورايان جوسلينج، يدور حول حبيبين صغار السن تفرقهما الحرب والفروق الطبقية عام 1940، لكنهما لا يستسلمان للصعاب.



2- La La Land





فيلم "لا لا لاند"، بطولة إيما ستون ورايان جوسلينج، من أشهر الأفلام الرومانسية الحديثة وأكثرها ترشحًا للأوسكار.

ويدور الفيلم حول حبيبين يصارعان للحفاظ على حبهما وسط صخب مدينة لوس أنجلوس وطموحهما المهني.

3- About Time





فيلم "أباوت تايم"، بطولة رايتشل مكأدامز، ويدور حول شاب يدرك أن عائلته تمتلك القدرة على السفر عبر الزمن، ما يجعله يستغل هذا السر للوقوع في الحب.



4- Dear John





فيلم "عزيزي جون"، بطولة تشانينج تايتم وأماندا سيفريد، ويدور حول جندي أمريكي يقع في حب فتاة جنوبية جامعية، وعندما تضطره الظروف للسفر، تكون رسائلهم الغرامية هي السلاح الوحيد لبقاء العلاقة العاطفية.

5- Pride & Prejudice

فيلم "كبرياء وتحامل"، بطولة كيرا نايتلي وماثيو ماكفادين، ويدور حول قصة حب في القرن الـ 19 بين فتاة من اسرة فقيرة وثري أرستقراطي.