قصة حب لا تموت في الدراما الاجتماعية "دانتيل" على MBC4

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"الخليج 365" من بيروت: بين أسرار الماضي وعلاقاته التي لا تموت، وغموض الحاضر المليء بالحب والغدر والتشويق، تدور أحداث الدراما الاجتماعية "دانتيل" على MBC4. هل يمكن للحب القديم أن يصمد في وجه أحداثٍ متقلّبة ومليئة بالمؤامرات والغدر والخيانة؟

في هذا السياق، توضح سيرين عبد النور قائلة:"أقدم شخصية ميرنا، التي تحاول مواجهة الحياة بكل قوتها رغم المصاعب والتحديات"، وتضيف: "أنها تشبهني إلى حدّ بعيد، فهي مصممة أزياء، نراها طوال مراحل العمل تدافع عن حلمها وعن حبها".

في المقابل، يشرح محمود نصر أن العمل يقدم قصة اجتماعية قوامها الحب والنجاح، لافتاً إلى أن "شخصية يوسف التي أقدمها تصر على التمسك بحبٍ من الماضي، من دون التخلي عن إرث العائلة رغم كل التحديات، وفي خضم الصراع بين القلب والعقل".

الجدير بالذكر أن مسلسل "دانتيل"، يحمل توقيع المخرج المثنى صبح وهو من تأليف إنجي القاسم وسماء عبد الخالق ومن بطولة: سيرين عبد النور، محمود نصر، سلوم حداد، نهلا داوود، نقولا دانيال، سارة أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس، إيلي متري، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، أنس طيارة، ساندي فرح، هند خضرة، شربل زيادة، ريموندا عازار، وبمشاركة سليم صبري.

يُعرض "دانتيل" على MBC4، من الأحد الى الخميس الأحد في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

