حاتم العراقي يطلق "حبك الي وملكي" في عيد الحب

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"الخليج 365" من بيروت: بمناسبة عيد الحب أطلق الفنان حاتم العراقي أغنية رومانسية منفردة جديدة بعنوان "حبك الي وملكي" تعاون بها مع الشاعر عمار محمد، والملحن باقر نجاح الذي تصدى أيضاً للتوزيع الموسيقي ومكس وماسترينغ، وتولى إخراج العمل حسن كشمولة.

وحققت الأغنية المصورة "حبك الي وملكي" مليون مشاهدة خلال أول يومين عرض عبر قناة الفنان حاتم العراقي الرسمية على اليوتيوب، والذي صورها في دبي خلال يوم عمل ضمن إجراءات الوقاية الإحترازية الصحية، مجسداً قصة حب وعشق بين شخصين، تتماشى مع كلمات الأغنية:

حبك الي و ملكي

يا كوني يا عشكي

يا كل حياتي انت

يمك حياتي غير

لا هم و لا تفكير

و كلبي الك دكته...