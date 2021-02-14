شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز يحتفل بعيد الحب مع خطيبته نانسى صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج سامح عبد العزيز، بعيد الحب مع خطيبته نانسى صلاح، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه على فيس بوك.



سامح عبد العزيز

وفى سياق متصل، قالت الفنانة نانسى صلاح لـ"الخليج 365"، أنها تمت خطبتها على المخرج سامح عبد العزيز في سرية، خصوصاً أنها ترغب فى أن تكون حياتها الشخصية في كتمان، ولا ترغب الحديث فى الإعلام إلا عن الأعمال التي تقدمها، مشيرة إلى أنها ارتدت "دبلة الخطوبة" يوم 18 ديسمبر الماضى.

وأوضحت نانسى: أن ما أشيع أنها ستتعاون مع خطيبها المخرج سامح عبد العزيز في أعماله المقبلة، هو أمر عارى تماماً من الصحة، خصوصاً أنها تفاضل بين أكثر من عمل حالياً ولا ترغب في العمل معه حتى لا يتم استغلال الأمر.

كما يقدم سامح عبد العزيز مسلسل النجمة يسرا في رمضان المقبل، والذى يعد التعاون الثانى بينه وبينها في الدراما التليفزيونية على التوالي، بعدما قدما العام الماضى "خيانة عهد"، وشارك في بطولته كل من حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد سرحان، وعدد أخر من الفنانين، تأليف أمين جمال وأحمد عادل.