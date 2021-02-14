شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى عن عيد الحب: "اليوم العالمى لعايزة ورد يا إبراهيم".. وأحمد خالد صالح يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة هند صبرى، على التفاعل مع متابعيها على طريقتها الخاصة بمناسبة عيد الحب، وذلك من خلال جملتها الشهيرة في فيلم "أحلى الأوقات"، والتي اشتهرت خلاله بجملة: "أنا عايزة ورد يا إبراهيم"، التى وجهتها لزوجها الفنان الراحل خالد صالح خلال أحداث الفيلم حينما لعبت شخصية باسم يسرية.



هند صبرى فى أحدث صورة لها

ونشرت النجمة هند صبرى صورة جديدة لها بفستان مميز باللون الأحمر، وكتبت: "اليوم العالمي لجملة (أنا عايزة ورد يا إبراهيم)"، وما أن نشرت الصورة حتى تفاعل معها متابعيها بصورة كبيرة ومنهم الفنان أحمد خالد صالح الذى كتب لها: "كيلو كباب وكفتة يبقى أبرك يا يسرية".



هند صبرى

من ناحية أخرى قرر صناع مسلسل "عايزة أتطلق"، تغيير اسم العمل إلى "مغامرات علا عبد الصبور"، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى ويشاركها فى بطولة العمل مجموعة من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات منهم الفنان هانى عادل كما تم التعاقد مع الفنانة سوسن بدر وطارق الإبيارى وآخرين من النجوم.

وتدخل هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية بهذا المسلسل، حيث سيتم عرضه على إحدى المنصات العالمية، خاصة أن العمل يعتمد على وجود أكثر من بطل خلال الحلقات، لخوض تجربة جديدة للدفاع عن المرأة العربية.

والمسلسل يعتمد على كثير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر أبريل المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، كما يواصل هادى الباجورى معاينة أماكن التصوير بالتزامن مع انطلاق تصويره للانتهاء منه فى فترة وجيزة استعدادًا لعرضه.