شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بتشان يطرح كليب "يا روحى" في عيد الحب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان أحمد بتشان أغنيته الجديدة "يا روحي"، وذلك احتفالاً بعيد الحب، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، ومن إخراج شادي قاسم.

وكان آخر كليبات أحمد بتشان "فيك العبر"، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز، كما طرح العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و"بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، "لازم أفهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز.

وتعاون أحمد بتشان فى الألبوم الذي تنتجه مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربى، من الشعراء، منهم، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، هشام صادق، وخالد فرناس.

أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.