شكرا لقرائتكم خبر عن نادر حمدى لزوجته فى أول عيد حب لهما معا :"كل سنة وأنت حبيبتى"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تصريح خاص "لليوم السابع" هنأ الفنان نادر حمدى زوجته المنتجة سارة حسني بمناسبة مرور اول عيد حب لهما بعد الزواج، وقال لها فى مقطع فيديو خاص "باليوم السابع": "كل سنة وانتى حبيبتى وكل سنة وانتى مراتي وعيد حب سعيد عليكى يا سارة ".

واحتفل الفنان نادر حمدي بعيد ميلاد زوجته سارة حسني، مؤخرًا، بحضور النجم كريم فهمي وزوجته دانيا، حيث شاركت سارة حسني، صورًا عبر خاصية الاستوري توثق لحظات الاحتفال بعيد ميلادها الذي حضره عدد من أصدقائهما.

من ناحية أخرى شارك نادر حمدى في توزيع والموسيقى التصويرية لمسلسل لؤلؤ، بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من: أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام