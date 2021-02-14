شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تحتفل بعيد ميلادها بصحبة صديقاتها في الفلانتين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة التونسية لطيفة بعيد ميلادها بصحبة صديقاتها، اليوم الأحد، الذي يتزامن مع عيد الحب، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على تويتر، مقطع فيديو خلال احتفالها بعيد ميلادها، موجهة رسالة إلى معجبيها.

وغردت الفنانة لطيفة قائلة: "احتفالي مع حبايبي وأخواتي.. ومع حبايبي أحلى فانز في الدنيا بعيد ميلادي.. بحبكم كلكم"، وقالت في فيديو بث مباشر لها: "عيد ميلادي فيه 5 صحباتي.. وشاركوني عيد ميلادي.. هابي فلانتين".

وظهرت لطيفة في إطلالة أنيقة بصحبة صديقاتها خلال احتفالها بعيد ميلادها على أنغام أغنية " happy birthday”"، حيث كانت تتمايل على أنغام الموسيقى.

وفي وقت سابق، طرحت المطربة التونسية لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خلينى"، في أغسطس الماضي، عبر قناتها بموقع الفيديوهات" يوتيوب"، كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام.

وكان أخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا بأكثر من مليون و 200 ألف مشاهدة بعد شهر من طرحها على موقع يوتيوب.



الفنانة لطيفة



المطربة لطيفة



لطيفة تحتفل بعيد ميلادها بصحبة صديقاتها في الفلانتين



لطيفة تحتفل بعيد ميلادها