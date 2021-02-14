شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء ناجى تحتفل بعيد الحب فى ساقية الصاوى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بروفات مكثفة تقوم بها المطربة شيماء ناجي نجمة ذا فويس، من أجل الاحتفالات الخاصة بعيد الحب لهذا العام حيث ستحيي أولى حفلاتها في ساقية الصاوي على مسرح النهر اليوم الأحد الموافق 14 من فبراير الجاري في تمام السابعة مساءً، وسيحمل الحفل عنوان "بيت السلطنة.. الموسيقي حياة الروح"، حيث تشارك عدد من المطربين في الحفل وهم آية سلطان والسيد رزق ومحمد شطا ومنعم ونورهان المرشدي.

وأكدت شيماء سعادتها بالتواجد مع جمهور كبير وذواق وهو جمهور ساقية الصاوي، وبالتحديد في عيد الحب، وفي ظل الظروف الحالية الخاصة بانتشار وباء كورونا، وقالت: "الفن دائمًا له دور كبير في نشر الحب والتفاؤل من خلال تقديم عدد من الأغاني المميزة التي قدمها مجموعة من نجوم الغناء الكبار منهم الراحلة وردة والتي سأقدم لها أغنية "العيون السود" والتي قدمتها في فيلم "صوت الحب" وهي من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وأيضا أغنية الراحلة ذكري "الله غالب" وهي من كلمات وليد رزيقة وألحان صلاح الشرنوبي والتي قدمتها عام 2001، وأيضا أغنية "كتير بنعشق" للمطربة شيرين عبدالوهاب وهي من أغنية فيلم "عن العشق والهوي" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد يحي وتوزيع محمد مصطفي".

وأضافت: "الحفل استدعاء لحالة الطرب والسلطنة في الغناء من خلال تقديم أشهر وأحلى أغاني الحب حيث سيقدم باقي المطربين والمطربات المشاركين معي في الحفل أغاني متنوعة لعدد من عمالقة الغناء منهم عبد الحليم حافظ، وورد الجزائرية وسيد مكاوي وحورية حسن ومحمد العزبي بالإضافة إلى أغاني مجموعة من نجوم الغناء منهم أنغام وشيرين وأصالة وجورج وسوف وبهاء سلطان ولؤي وحسين الجسمي".

وعلى جانب آخر كانت شيماء قد انتهت من تسجيل مجموعة من الأغاني التي ستطرحها قريبًا والتي تعاونت فيها مع الشعراء أحمد إبراهيم وعمرو المصرى وعزيز الشافعى ومصطفى جودة وحسن عطية، والملحنين أحمد سعد وعزيز الشافي ومدين وعصام كاريكا وعمرو الشاذلى وأحمد العتباتى، الموزعين فهد وهانى يعقوب وأحمد عادل، وقامت بتصوير أغنيتين علي طريقة الفيديو كليب من إخراج كامبا وسيتم طرحها علي الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي والإذاعات قريبًا.