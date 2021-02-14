شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد بيكهام وكريس هيمسوورث يكشفان عن جانبهما الآخر في عيد الحب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمى ديفيد بيكهام، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، على الاحتفال بعيد الحب على طريقته الخاصة بنشر صور تجمعه مع زوجته مصممة الأزياء العالمية فكتوريا بيكهام، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام للاحتفال معها.

وكتب بيكهام على الصورة التي ظهر فيها وهو بجوار زوجته "عيد حب سعيد للأم المدهشة والزوجة الأكثر إلهامًا، أحبك كثيرًا"، وسرعان ما استقبل المنشور عدد كبير من التعليقات والاعجابات.

كما حرص النجم العالمي كريس هيمسوورث، على الاحتفال بعيد الحب بنفس الطريقة، ونشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام تجمعه مع صديقة لتهنئتها بتلك المناسبة، واكتفي بوضع ايموشن القبلات على الصورة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بيكهام صاحب الـ 45 عاماً، تعاون من خلال شركة الإنتاج التي يمتلكها Studio 99 ، مع استوديوهات Boat Rocker، وشركتها Matador Content لإنتاج سلسلة World War Shoe.

ومن المقرر أن توثق السلسلة الوثائقة المقرر عرضها في ثلاثة أجزاء الخلاف المستمر منذ عقود طويلة بين الأخوين دسلر وآدي ورودي، اللذين أسسا الشركات المنافسة في بلدتهما الألمانية الصغيرة، واستمر الخلاف بين الأخوين لأكثر من 40 عاماً ولم يتصالحوا مطلقاً.