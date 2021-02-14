شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية: تتر مسلسل "ورا كل باب" يحمل طابع البهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم محمد عدوية، أنه انتهى من تسجيل تتر مسلسل "ورا كل باب" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات عماد عبيد وتوزيع محمد هارون وألحان سامر أبو طالب، ويراهن عليها عدوية بقوة لأنه يقدمها بشكل جديد عليه وتحمل طابع البهجة والفرح على حد وصفه في تصريحات لـ"الخليج 365" .





مسلسل "ورا كل باب" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة كل حكاية من 5 حلقات وبمؤلف ومخرج مختلف، وتعرض على مدار أسبوع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن تعلن شركة سينرجى المنتجة للعمل عن الحكايات الجديدة تباعًا بعد الاستقرار على اسمها وتفاصيلها.





وأطلق مؤخرًا محمد عدوية، أغنية دعمًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، والتي تدعم البسطاء والفئات الأكثر احتياجا.

وتركز الأغنية على أهمية مباردة "حياة كريمة لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وأن المبادرة تستهدف توفير حياة آدمية ولائقة بالبسطاء ودعمهم لتوفير احتياجاتهم وضمان معيشة كريمة لهم، وأن الدولة تحرص على رعاية هذه الفئات.

وطرح محمد عدوية منذ فترة أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا"، والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية.. شادة حيلها ليل نهار.. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".