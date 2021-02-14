شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يستعين بفيديو من "البدلة" ليهنئ المرتبطين والسناجل والمفركشين بعيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان النجم تامر حسنى، بمقطع فيديو من فيلم "البدلة"، وأكد أنه رسالة منه إلى كل المرتبطين ولكل السناجل والمفركشين كمان على حد وصفه، حيث ظهر فيه وهو يتحدث إلى أمينة خليل واصفًا حوارهما بأنه حوار أي اثنين مرتبطين، في حين أكد أن أكرم حسنى نموذج للسناجل، أما ماجد المصرى الذى بدا متأثرًا خلال الفيديو فأكد أنه بمثابة المفركشين.





تامر حسنى

من ناحية أخرى اعتذر النجم تامر حسنى، عن عدم طرح أغنية جديدة في عيد الحب العام الحالي، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "كان نفسي أنزل في يوم 14 /2 بأغنية جديدة مصوره بس للأسف مخلصتش بالشكل اللي أنا منتظره واللي يليق بجمهور محترم زيكم".



ماجد المصرى

وأضاف: "محتاجة لسه شغل كتير فيها، وأنا لا يمكن أتسرع وأنزل بعمل لسه مش جاهز، بعتذر لكم جدًا جدًا جدًا، أنا آسف كان نفسي أشارككم في اللحظة دي بالعمل دا بس ملحوقة إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين ويوم حب جميل عليكم".



اكرم حسنى

ويحل النجم تامر حسني، ضيفاً علي المذيعة جيهان عبد الله، الليلة، فى برنامجها الإذاعى "أجمد 7 الساعة 7"، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV”، وذلك فى حلقة خاصة يتحدث فيها "حسني" عن ألبومه الأخير "خليك فولاذى" كما يتحدث تامر حسنى عن فيلمه الأخير "مش أنا"، فضلاً عن حديثه عن خطته الفنية المقبلة التى يحضر لها سواء علي مستوى الألبومات أو أفلامه الجديدة.

يشار إلى أن آخر أعمال النجم تامر حسني طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، حيث حققت العديد من المشاهدات والتعليقات المميزة وضم الألبوم 10 أغان، هى: "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى في الحب، قولنى كلام، نفس النهاية، وفيه جمال كده، طمعتيني، قد الفراق".