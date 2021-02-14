شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يطرح أغنية "نمبر 2" وحمو بيكا "موديل" في الكليب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد الفيشاوي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "نمبر 2"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، وقام بغنائها على طريقة الراب، وظهر في الكليب مطرب المهرجانات حمو بيكا "موديل" دون غناء، والأغنية من كلمات "تى"، وتوزيع وزة.

وتتناول الأغنية مفردات خفيفة، بالإضافة إلى قصة الرقم الثانى فى الحياة بشكل عام، حيث تعد الأغنية ردًا على فكرة "نمبر1" التى أطلقها البعض على أنفسهم فى الآونة الأخيرة، خاصة أن كلمات الأغنية تستدعى أن فكرة النجاح على جميع الأصعدة هى "نمبر 1" فى كل شىء.

وخلال الفترة الماضية حدثت مشادة كلامية وردود فعل مشتعلة بين أحمد الفيشاوى ومحمد رمضان عبر المنصات الإلكترونية، وذلك على خلفية نمبر 1 ونمبر 2، إذ رد كل منهما بطريقته الخاصة على فكرة اللقب.

ويستعين الفيشاوى بعدد كبير من الراقصين خلال التصوير، حيث تتضمن الأغنية مفاجأة من حيث الديكورات والشكل واللوك وإيقاع الموسيقى التى سيقدمها خلال الأغنية، التى تعد مفاجأة حسبما أكد فى تصريح مقتضب لـ "الخليج 365".

وكشف الفيشاوى، عن البرومو الدعائي الأول لفيلم "30 مارس"، المقرر عرضه قريبا فى دور العرض السينمائى، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" الذى يظهر فيه مع النجمة دينا الشربيني فقط، مصحوبا بتعليق :"تفتكروا ايه هيحصل في 30 مارس".

فيلم "30 مارس" تدور أحداثه فى إطار "الساسبنس والتراجيديا"، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏دينا الشربينى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمع.