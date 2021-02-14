شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رسالة رامي رضوان لدنيا سمير غانم في عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "فلانتين سعيد لأفضل شريكة حياة وزوجة وأم".. بهذه الكلمات هنأ الإعلامى رامى رضوان، زوجته دنيا سمير غانم، بعيد الحب، بنشر صورة كارتونية لهما معا، مشيرا إلى أنها أفضل صديقة له وشريكة حياة.

وقال رامى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "فلانتين سعيد يا حبى، أفضل شريكة حياة، زوجتى، وأم، وأفضل شخصية كارتونية فى الحياة، الله يحفظك".



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رامى رضوان

ومن جهتها احتفلت النجمة دنيا سمير غانم، بمناسبة الفلانتين مع زوجها الإعلامي رامي رضوان، حيث نشرت صورة كارتونية لهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "عيد حب سعيد لرجل أحلامي"، كما حرصت علي تهنئة شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، بعيد الحب، بصورة لكلب يحمل وردة حمراء بسبب حب إيمي الشديد للكلاب، معلقة عليها :"عيد حب سعيد سوكي".