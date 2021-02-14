شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي يحتفل مع زوجته بعيد الحب برسالة رومانسية وقبلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أحمد الفيشاوي، بعيد الحب بصحبة زوجته ندى كامل، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورا بصحبة زوجته ندى كامل بمناسبة عيد الحب موجهًا لها رسالة رومانسية: "كل أيامي فلانتين".

وظهر الفنان أحمد الفيشاوي وهو يقبل زوجته في إحدى الصور التي نشرها على إنستجرام، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيه على منصات السوشيال ميديا.



الفيشاوي عبر انستجرام

واعتاد الفنان أحمد الفيشاوي مشاركة معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره وأنشطته الحياتية، ففي وقت سابق نشر صورة بصحبة زوجته متغزلا فيها قائلا: "يذوب قلبي عندما تنظر إلي هكذا".

وأنتهى أحمد الفيشاوى انتهى من تصوير فيلمه "30 مارس"، وشارك فى بطولته كل من النجوم دينا الشربينى، خالد الصاوى، صبرى فواز، وعدد آخر من الفنانين، تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى.



أحمد الفيشاوي يقبل زوجته

كما يحضر الفنان أحمد الفيشاوى لفيلم جديد بعنوان"voy voy" المقرر تصويره الفترة المقبلة، وهو من إخراج عمر هلال فى تجربته السينمائية الأولى. والفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الفيلم 5 شباب مكفوفين، ينطلقون فى رحلة سفر، وكل منهم يمر بظروف وأمور مختلفة، بطريقة كوميدية.



أحمد الفيشاوي مع زوجته